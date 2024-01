Voici les véritables raisons des rejets de plusieurs candidatures

Dans 48 heures, le Conseil constitutionnel affichera la liste définitive des candidats admis à participer à l’élection présidentielle de février prochain. Et comme l’a toujours indiqué xibaaru, des candidats pourraient ne pas être de la course. Ousmane Sonko est définitivement out. Il ne sera pas de la partie. Cela pourrait être le cas de Bassirou Diomaye Faye présenté comme étant le plan B de l’ex Pastef et le très opportuniste Cheikh Tidiane Dièye qui ne courtise Ousmane Sonko, car comptant sur lui pour son ascension sociale.

Comme indiqué, il y a de fortes chances pour que Karim Wade ne soit pas de la course à l’élection présidentielle. Seulement pas pour le recours incongru déposé par Thierno Alassane Sall mais pour des raisons invoquées par ailleurs par xibaaru. Karim Wade a des difficultés pour revenir au Sénégal et battre campagne à cause de l’amende qui lui a été infligée par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI).

Malgré qu’il ait bénéficié d’une grâce présidentielle de sa peine de prison ensuite d’une loi réhabilitant justement les peines pour lesquelles, il était condamné, Karim Wade risque de ne pas être de la course présidentielle. Pas le recours saugrenu soulevé par Thierno Alassane Sall, seulement ne s’étant pas acquitté de l’amende financière qui lui avait été infligée par la CREI, Karim Wade se met hors de course.

D’ailleurs, il court des risques. Il risque d’être immédiatement arrêté et renvoyé en prison dès qu’il aura mis les pieds à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD). Car un candidat à l’élection présidentielle au Sénégal doit être en règle avec le fisc. Ce qui est loin d’être son cas. Or s’il remet les pieds au Sénégal, la contrainte par corps peut bel et bien lui être appliquée.

Karim Wade a besoin de beaucoup d’assurances avant de revenir au Sénégal pour battre campagne. Il a besoin d’obtenir des garanties comme quoi il ne retournera pas en prison. Et cela seul le Palais pourra le lui garantir. Des négociations entre son clan et le Palais ne sont pas exclues selon plusieurs observateurs. C’est pourquoi l’incertitude règne à propos de la participation réelle de Karim Wade. Pas à propos du recours de Thierno Alassane Sall qui veut divertir les Sénégalais.

Les occupations sont vraiment ailleurs. Le candidat de Benno Bokk Yaakaar (BBY) Amadou Ba a déposé lui aussi un recours mais contre les candidats Bassirou Diomaye Faye et Cheikh Tidiane Dièye. Tout le monde l’avait compris. Bassirou Diomaye Faye qui croupit en ce moment en prison ne peut participer à l’élection présidentielle. Il est le candidat présenté par un parti dissous. Bassirou Diomaye Faye est donc exclu de la course à l’élection présidentielle. Le plan B de l’ex Pastef est en train de s’effondrer comme château sur les cartes.

Bassirou Diomaye Faye exclu, voilà que se pointe Cheikh Tidiane Dièye, un opportuniste à souhait. Il avait espéré être le Plan C de l’ex Pastef, mais Cheikh Tidiane Dièye dont les Sénégalais ignorent le nom et ne connaissent même pas le visage, est un individu insignifiant. Il s’appuie sur l’image d’Ousmane Sonko pour se bâtir une réputation. Cheikh Tidiane Dièye qui avait pensé tromper tout le monde, appartient à une société non reconnue par l’Etat.

Ce qui démontre comment il peut être trompeur. Voilà des individus de sa trempe qui agissent et qui montrent comment ils peuvent se permettre de tromper les Sénégalis. La liste des candidats définitivement admis à l’élection présidentielle de février sera affichée ce 20 janvier par le Conseil constitutionnel. Et selon nos sources la liste finale afficherait moins de 10 candidats. Et ce sera sans Karim Wade, Bassirou Diomaye, Cheikh Tidiane Dieye, Rose Wardini, Serigne Mboup…

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn