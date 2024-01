Les recalés se plient devant Macky…Sonko les humilient tous

Le Collectif des Candidats recalés au parrainage par le Conseil Constitutionnel dans le cadre de l’élection présidentielle du 25 février 2024 est sur le point de voler en éclats. Dans un communiqué, les 41 recalés ont suppliés le président Macky Sall d’interférer dans le processus électoral. Un acte de soumission qui n’est pas du goût de Ousmane Sonko. En véritable révolutionnaire, le leader de l’ex parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a complètement humilié ses alliés de l’heure tout en confirmant le Conseil constitutionnel.

Le Collectif des 41 candidats recalés au contrôle du parrainage perd la tête. Ils sont obnubilés par le pouvoir à tel point que les membres se ridiculisent de jour en jour. Mimi Touré et ses camarades sont allés pleurnicher devant la Délégation de l’Union européenne au Sénégal. Non contents, ces leaders de l’opposition ont posé un acte qui démontre davantage qu’ils sont désespérés. Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Xibaaru, les recalés demandent au président Macky Sall de se mêler au processus électoral. Ils demandent au chef de l’Etat de «violer» les lois et règlements de ce pays uniquement pour les sauver.

«Excellence, Monsieur le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, notre Collectif vous saurez gré de bien vouloir user de vos prérogatives afin de rétablir, absolument, les candidats invalidés dans leurs droits. Le cas échéant, cela participera à la transparence et à la régularité du processus électoral dont l’objectif fondamental est de garantir l’expression du libre choix pour une meilleure acceptation du choix de la majorité», mentionne la note signé par une quarantaine de leaders dont Ousmane Sonko.

En français simple, les signataires ci-dessous, demandent au président d’interférer dans les décisions prises par le Conseil constitutionnel. On se demande si recalés comme Abdourahmane Diouf et Mimi savent ce qu’est réellement la séparation des pouvoirs ?

Connu comme étant un homme qui a toujours refusé de se plier devant Macky Sall, Ousmane Sonko refuse de participer à ce processus. Dans un communiqué parvenu à la rédaction, le leader de l’opposition radicale a désavoué la bande à Mimi Touré.

« Le Président Ousmane Sonko, informé que, dans un document public prêté aux candidats recalés au parrainage, il est fait état d’une sollicitation de ces derniers auprès du président Macky Sall pour qu’il intervienne dans le processus électoral en cours. Le nom du Président Ousmane Sonko aurait été mentionné parmi les candidats signataires. Sous réserve de l’authenticité de ce document, le Président Ousmane Sonko tient à démentir toute implication dans cette initiative, dont il n’a jamais été informé », écrit-il.

Loin de s’en arrêter là, le patriote en chef a reconnu aux sept (7) sages leur pouvoir. « Le Président Ousmane Sonko tient à rappeler qu’à cette étape du processus, le président Macky Sall ne dispose d’aucune prérogative, le Conseil constitutionnel étant seul maître du déroulement des opérations. Enfin, il invite les uns et les autres à s’abstenir d’associer son nom à des initiatives pour lesquelles il n’a ni été consulté, encore moins consenti », poursuit la note.

Alors, le maire de Ziguinchor ne devrait pas se plaindre si le même Conseil constitutionnel invalide le recours déposé par son avocat et mandataire, Me Ciré Clédor Ly.

Cette sortie de Sonko est une véritable humiliation. Mimi Touré et ses camarades ne savent plus sur quel pied danser. Les actes désespérés qu’ils posent les décrédibilisent devant les sénégalais. Ces leaders ne valent pas un kopeck. On comprend pourquoi ils n’ont pas pu franchir le cap des parrainages. Mais aller se courber devant leur principal adversaire est un véritable signe de faiblesse. D’où cette sortie du maire de Ziguinchor qui veut rester maître du jeu.

Mais sans le savoir, Ousmane Sonko vient de se tirer une balle dans le pied. « A cette étape du processus, le président Macky Sall ne dispose d’aucune prérogative, le Conseil constitutionnel étant seul maître du déroulement des opérations », écrit-il dans sa note. Ils donnent ainsi les pleins pouvoirs aux sept (7) sages. Ces derniers peuvent ainsi invalider sa candidature sans qu’il ne puisse broncher. Car il a reconnu au Conseil constitutionnel qu’il est le seul à qui la dernière décision revient.

Quoiqu’il en soit, le collectif des recalés au parrainage bat de l’aile. Mimi Touré et ses camarades ne peuvent pas pousser le président à décaler la présidentielle. Qu’ils le veulent ou non, ils sont obligés de rester sur la touche. Pour une fois, ils devraient écouter Ousmane Sonko et laisser le processus électoral suivre son cours. Rien ni personne ne peut changer l’issue de cette élection. Les sénégalais devraient commencer à se poser des questions sur les véritables intentions de ces recalés !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru