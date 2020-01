Une vieille dame hystérique emploie la manière forte après qu’un automobiliste l’ait klaxonnée (vidéo)

L’automobiliste ne s’attendait probablement pas à une telle réaction. Alors qu’il venait de klaxonner la voiture devant lui, il a aperçu une vielle dame anglaise, visiblement très énervée, descendue de sa voiture pour régler ses comptes avec l’homme qui l’a klaxonnée. Bien que l’automobiliste faisait deux fois sa taille, cela ne l’a pas arrêté. Une vidéo de Baum’s world.

Énervée et hystérique, la vielle dame ouvre la portière du jeune homme côté conducteur et l’attrape par le col. On l’aperçoit sur la vidéo en train de serrer le poing, à deux doigts du visage du conducteur. L’homme n’en croit pas ses yeux et ironise sur la situation.

Et c’est lorsqu’il l’insulte de « folle » , que la dame décide de lui prendre ses clefs de voiture. Le conducteur perd alors patience et sort de son véhicule en lui demandant de lui redonner ses clefs. Entouré par deux témoins, l’homme finit tout de même par les récupérer.