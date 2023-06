Vidéo : Le groupe Walf ment à Touba devant le Khalife Général des Mourides (Regardez)

Incroyable mais vrai ! Comment des personnes qui craignent Dieu peuvent-ils avoir le courage de mentir devant le vénéré Khalife Général des mourides ?

C’est Moustapha Diop Directeur des programmes de Walf Fadjri. Il se déplace jusqu’à Touba pour diffamer sans gêne devant le Khalife Général des Mourides.

Regardez la vidéo et ensuite xibaaru va vous dire où se trouve le mensonge…Et enfin vous dire la vérité, toute la vérité…

Eh Allah, Moustapha Diop Directeur des programmes de @walfadjrisn qui ment sans gêne devant le Khalife Serigne Mountakha Mbacke. Les trois personnes citées ont-elles été inculpées dans l’exercice de leur fonction ? Évidemment non donc pourquoi mentir devant un saint homme ? pic.twitter.com/VmaQvWGOD0 — The Chosen One 🍥 (@ghosted0022) June 10, 2023

Le mensonge…

Comment Moustapha Diop peut-il dire que Cheikh Bara Ndiaye, Pape Ndiaye et Thioro Mandela Diouf ont été arrêté dans l’exercice de leur fonction de « journaliste » ?

Tout d’abord, Cheikh Bara Ndiaye n’est pas Journaliste. Et Thioro Mandela Diouf non plus. Ensuite Pape Ndiaye est le seul journaliste du trio.

Ils ont été arrêté dans des faits autre que celui du journalisme….

A-Cheikh Bara Ndiaye

Cheikh Bara Ndiaye a payé des jeunes pour brûler des édifices publics…

Cheikh Bara Ndiaye est accusé d’avoir lancé un appel l’insurrection, en plus d’actes ou de manœuvres de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves.

Moustapha Diop aurait pu dire cette vérité au Khalife mais il a préféré mentir….

B-Pape Ndiaye

Sur Walf Tv, le journaliste Pape Ndiaye avait affirmé que la majorité des juges du parquet général (au nombre de 19) s’étaient prononcés en faveur d’un non-lieu de M. Sonko, contre l’avis, selon lui, du procureur général qui leur a dit accomplir dans ce dossier la volonté du gouvernement pour un procès de l’opposant. Il disait détenir des preuves et qu’il était prêt à les montrer devant le procureur. Mais face au procureur, il n’avait aucune preuve.

Le journaliste Pape NDIAYE a alors été inculpé pour six chefs d’accusation notamment : « Provocation d’un attroupement ; Outrage à magistrat ; Intimidation et représailles contre membre de la justice ; Discours portant du discrédit sur un acte juridictionnel ; Diffusion de fausses nouvelles ; Mise en danger de la vie d’autrui ».

Moustapha Diop aurait pu dire cette vérité au Khalife mais il a préféré mentir….

C-Thioro Mandela Diouf

Thioro Mandela Diouf a été interpelée pour son implication dans l’affaire des « caweuses » du groupe « Top Cas » sur Facebook, dont elle est la titulaire du compte Messenger « Thioro Makhou Mandela ».

Elle et ses membres de groupe passaient leur temps à exposer la vie sexuelle des politiciens et personnalités publiques sur les réseaux sociaux. Son dernier forfait était de dire qu’une personnalité politique avait le sida. Ce dernier a porté plainte et l’affaire a été confiée à la division cybercriminalité.

Arrêtée et placée sous mandat de dépôt le 20 avril dernier dans le cadre de l’affaire « Top Cas 221 », « Kaay Ma Deey La… », Thioro Makhou Mandela était poursuivie pour « association de malfaiteurs, collecte illicite de données à caractère personnel, diffusion d’images et d’écrits contraires aux bonnes mœurs. »

Thioro Diouf, titulaire du compte Messager «Thioro Makhou Mandela», a reconnu être membre des groupes « Top Cas 221 » et « Kay ma dey la » qui exposait la vie d’honnêtes citoyens sur les réseaux sociaux…

Moustapha Diop aurait pu dire cette vérité au Khalife mais il a préféré mentir…

Le khalife Général des Mourides n’est pas n’importe qui. C’est l’une des plus hautes autorités religieuses de ce pays. Quand on est en face d’un khalife, il faut dire la vérité et rien que la vérité. Mais proférer des mensonges pour jeter l’opprobre sur le président Macky et son gouvernement, c’est malheureux. Sidy Lamine Niass n’a jamais failli à sa parole. Il a toujours été droit. Mais ternir l’héritage moral de Sidy Lamine Niass est indigne de ses successeurs…

La Rédaction de xibaaru