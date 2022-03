Viol de Adji Sarr : Révélations sur les 10 gros mensonges de Sonko

Depuis le démarrage des auditions sur l’affaire Adji Sarr-Sonko par le doyen des juges, des révélations fusent de toutes parts. Du camp du pouvoir comme du camp de l’opposition, les positions sont partagées ; Et ce sont les deux protagonistes qui ont ouvert le bal ; Adji Sarr qui accuse encore Sonko de l’avoir violée et d’avoir fait de sa vie un enfer. Et Sonko qui lui accuse les juges de corrompus sans mentionner le nom de la victime présumée. Et ce fut le début d’une longue liste d’intervenants

Tout d’abord, c’est Maître Abdou Dialy Kane, un des conseils de la dame supposée victime de viol, de déclarer ce qui suit : « Nous détenons toutes les preuves qui montrent qu’Ousmane Sonko a violé Adji Sarr ». Tout comme Me El Hadj Diouf, l’avocat Abdou Dialy Kane parle de preuves qui enfonceraient Ousmane Sonko. Si ces preuves étaient irréfutables, le doyen des juges ne laisserait pas Ousmane Sonko libre de tout mouvement et sous contrôle judiciaire…

Si tous les avocats de la partie civile avancent des preuves sans pouvoir les étaler à l’instar des avocats de la défense qui s’arcboutent sur le complot et le mensonge, c’est un autre avocat qui fait des révélations en confondant les déclarations de Ousmane Sonko. Me Diaraf Sow tape dans le mille en évoquant les 10 plus gros mensonges de Sonko dans l’affaire Adji Sarr. Et il ne s’arrête pas là car il apporte la contradiction aussi à Ousmane Sonko…

Xibaaru vous donne en intégralité les révélations de Me Diaraf Sow…sur Sonko

CES 10 MENSONGES DE SONKO QUI CACHENT BIEN QUELQUE CHOSE

1) FAUX : Sonko ment sur le prix d’une séance de massage professionnel qui coûte 15000 F et non 200.000 F au Sénégal : le démenti de l’association des kinésithérapeutes.

2) FAUX : Même si la séance de massage coûtait 200.000 F, l’assemblée nationale prend en charge 80% des frais médicaux des députés, là aussi, Sonko ment.

3) FAUX : En réalité Sonko est loin d’être pauvre (la preuve, cette vidéo où il offre un véhicule de 30 millions à son garde du corps), donc Sonko nous ment la aussi.

4) FAUX : Sonko ment, Sweet Beauty n’a pas d’agrément pour le massage professionnel.

5) FAUX : Aucun Imam ne lui a recommandé d’aller dans un salon de débauche comme Sweet Beauté, c’est une pure invention de Sonko.

6) FAUX : Sonko ment, il n’existait pas 6 à 7 personnes qui résident dans le salon Sweet Beauty avec leurs enfants.

7) FAUX : Sonko ment lorsqu’il dit qu’il s’est toujours fait masser en restant en position assise: Propos démenti par Ndeye Khady Ndiaye elle-même (Dafa TEUD…)

8) FAUX : Sonko ment lorsqu’il dit n’avoir jamais été seul avec Adji Sarr : la deuxième masseuse qui s’était absentée et qui lui a prêté une serviette affirme le contraire.

9) FAUX : Sonko ment, ces deux épouses étaient capables de faire le travail de Adji Sarr.

10) FAUX : Sonko ment : Même en tant que député, il ne pouvait sortir qu’en cas « d’état de nécessité » mais Sweet Beauty était censé rester fermé à partir de 20 heures en période de couvre-feu

Les autres interrogations sont les suivantes :

Pourquoi Sonko s’est lavé après une simple séance de massage ?

Pourquoi il a demandé une serviette à l’autre masseuse et non à celle qui l’a massé, Adji Sarr ?

Qu’est qui s’est passé ? Le courant ne passait plus après la séance de massage ?

Adji, avait-elle une incapacité médicale ou était-elle très fâchée contre son client ?

Pourquoi toutes ces contrevérités ? Ne fallait-il pas dire simplement la vérité ?

DAGNOUY LATHI DONG ?

Me Diaraf SOW Président du parti ADAE/J