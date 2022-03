Me Abdou Dialy Kane enfonce Ousmane Sonko : « il a violé Adji Sarr »

La robe noire est formel et semble être droit dans ses propos révélant détenir toutes les preuves qui montrent qu’Ousmane Sonko a bel et bien violé sa cliente. Des preuves qu’il présentera devant le juge pour prouver la culpabilité du leader de Pastef. « Les juges ne vont pas s’interroger sur l’aspect politique. Tout ce qui va les intéresser, ce sont les faits et le droit. Les faits, c’est que, notre cliente a été victime d’un viol et nous disposons de toutes preuves de l’existence de ce viol », dit-il.

Avec l’ouverture des auditions hier par la convocation de la dame Ndeye Khady Ndiaye, propriétaire du salon de massage Sweet Beauty, le feuilleton politico- judiciaire continue de livrer ses petits secrets en attendant d’autres face à face entre le Doyen des juges et les personnes incriminées sur cette affaire qui a coûté la vie à 14 jeunes sénégalais lors des événements tragiques de Mars 2021. Affaire à suivre…