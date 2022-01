Violence électorale : Bignona et Ziguinchor donnent une belle leçon au reste du Sénégal.

Quelques semaines avant le début de la campagne électorale pour les locales du 23 janvier, tous les yeux étaient rivés sur la région de Ziguinchor. Tout le monde craignait des scènes de violence et à juste raison car il y avait des prémices de confrontations et les germes de la violence naissaient. Mais au dernier jour de la campagne, aucun dérapage n’a été enregistré. Mieux, à ziguinchor, par exemple, pour clôturer la campagne, Ousmane Sonko, Abdoulaye Baldé et Benoît Sambou ont tous organisé des caravanes.

Ziguinchor n’étant pas aussi grand que ça, les trois cortèges se sont retrouvés, comme par hasard au même moment et au même endroit, chacun drainant une foule mais aucun incident n’a été noté. Chacun s’est frayé le chemin et a poursuivi sa caravane de la façon la plus civilisée.

A Bignona, le même scénario s’est produit entre Mamadou Lamine Keita, maire sortant de Benno Bokk Yakaar et Aubin Sagna. Leurs caravanes ont pris la même direction et sont retrouvées dans un quartier sans heurts.

C’est dire que, pour l’instant, les deux localités, comme beaucoup d’autres au Sénégal ont déjoué les pronostics sur les potentiels actes de violences. Mais il faut signaler qu’une campagne de sensibilisation ont été faites dans la région sud, par des organisations de la société civile, de religieux et même certains responsables politiques ou de simples citoyens qui ont prêché la non-violence tout au long de la campagne électorale.

L.Badiane pour xibaaru