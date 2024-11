Violences à Saint-Louis : Pastef porte plainte contre Barthélémy Dias et Cie

Au lendemain des violences électorales survenues à Saint-Louis, le Pastef dirigé par Ousmane Sonko par le biais de son responsable du pool juridique du directoire de campagne, a déposé ce mardi 12 novembre sur la table du procureur de la vieille ville, une plainte contre Barthélémy Dias, Bougane Guéye Dany, Mansour Faye, Pape Djibril Fall , Assane Diouf et X.

Me Abdy Nar Ndiaye a visé neuf (9) chefs d’accusation dans le document déposé aujourd’hui au parquet de Saint-Louis. Il s’agit de l’association de malfaiteurs, de destruction de biens appartenant à autrui, de coups et blessures volontaires, de violences et voies de fait, de tentative de meurtre, de vol, d’actes de tortures, de menaces de mort et de complicité de ces chefs.