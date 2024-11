Violences électorales : Serigne Mbacké Ndiaye avait alerté

Violences électorales : J’avais pourtant alerté…

Ce que je craignais risque de se produire , une violence électorale incontrôlable et pourtant J’avais très tôt.

J’avais demandé au Général / Ministre de l Intérieur, par une lettre ouverte et par le canal de la rfm ,de sécuriser toutes les caravanes dirigées par des têtes de liste par des Forces de Défense et de Sécurité, dix Gendarmes ou Policiers pour chaque délégation, soit quatre cent dix éléments .

Je suis revenu à la charge pour demander aux Autorités d inviter les têtes de liste départementales de Dakar à une concertation pour éviter des télescopages.

Je ne sais pas si cette deuxième suggestion a été prise en compte ou pas mais le Général / Ministre de l Intérieur n a pas jugé utile de sécuriser les caravanes nationales. Lui seul connaît ses raisons mais le profanne que je suis reste inquiet pour la sécurité des jeunes mais également des polulations en général.

Alors mon Général / Ministre, agissez et rassurez nous avant qu il ne soit tard.

Ministre Serigne Mbacké Ndiaye

Président de la Convergence Libérale et Patriotique-CLP-