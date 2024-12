Vision Sénégal 2050 : un plagiat du Plan Sénégal Émergent (Dr Yoro Dia)

Le projet « Vision Sénégal 2050 » a suscité des réactions vives au sein de la classe politique et de l’opinion publique sénégalaise. Selon Dr Yoro Dia, journaliste et ancien ministre porte-parole de la présidence, ce projet n’est qu’un simple plagiat du Plan Sénégal Émergent (PSE). Bien qu’il reconnaisse la volonté de bien faire de la part des nouveaux dirigeants, il critique la manière dont ils s’y prennent, mettant en lumière un manque de vision stratégique claire.

Dans une intervention remarquée ce dimanche lors de l’émission Jano-bi sur Sud FM, Dr Yoro Dia a estimé que le gouvernement actuel, dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko, ne parvient pas à répondre aux attentes du peuple sénégalais. Selon lui, au lieu de se concentrer sur une déclaration de politique générale pour définir une vision claire du développement du pays, Sonko se serait attardé sur des détails inutiles.

Au cœur de son analyse, Dr Dia a rappelé que la priorité absolue pour le Sénégal reste l’économie. Dans un contexte de forte inflation et de croissance économique encore fragile, la nécessité d’un plan cohérent et ambitieux pour relever les défis économiques se fait de plus en plus pressante. « La question économique doit être le moteur principal de notre développement », a-t-il inpaysé dans ses propos repris par Pressafrik.

Si la « Vision Sénégal 2050 » a été présenté comme une alternative de développement, beaucoup se demandent si ce projet saura dépasser les critiques qu’il soulève pour incarner une véritable vision de progrès. Pour Dr Yoro Dia, le véritable défi réside dans la capacité des dirigeants à définir une feuille de route qui mette l’économie au centre des priorités et qui réponde aux attentes des citoyens, en particulier des jeunes.

Le débat sur l’avenir du Sénégal continue donc de se poursuivre, dans un contexte où la question de la gouvernance et des priorités économiques semble plus que jamais cruciale pour le pays.