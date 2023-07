Voici comment Sonko a trahi « le Projet »…Une des forces obscures connue

Ousmane Sonko est un vrai traître. Non seulement il trahit son pays en faisant appel à des forces extérieures mais il trahit aussi le Projet initial de Pastef en s’engageant avec un des ennemis ciblés de son parti et des panafricanistes. Ousmane Sonko, voulant coûte que coûte devenir président par tous les moyens nécessaires, s’est allié avec l’ennemi juré de Pastef et de FRAPP. Le leader de Pastef s’apprête à livrer son dernier combat avec Macky et il a besoin de cette force étrangère pour imposer sa candidature et bénéficier des moyens colossaux fournis par ceux qui veulent faire main basse sur nos ressources.

Ousmane Sonko est devenu le « chouchou » des médias français. Même les politiciens français s’inquiètent pour lui. Sonko est aussi devenu la coqueluche des médias français. Sonko et Frapp qui détestaient la France au point de s’en prendre à leurs intérêts au Sénégal (Auchan et Total) sont devenus subitement friands de médias français. Les analyses des médias Français sont orientées dans un but : faire la part belle à Sonko.

Les Sénégalais ne comprennent pas les analyses des médias français sur la crise politique qui secoue le Sénégal ?

Dr Ibrahima Mendy : « Après l’émissaire de l’Élysée qui a rencontré clandestinement Sonko, la France a mis ses outils de propagande que sont France24 et RFI à la disposition du candidat de PASTEF qui dans un passé très récent avait juré de ne plus intervenir dans ces médias. Quel a été le deal scellé entre la France et Sonko sur le dos des Sénégalais ? C’est une question dont la réponse intéresse les Sénégalais et tous les Africains qui dénoncent les pratiques de la France en Afrique. La France garde-t-elle une dent contre le PR Macky Sall à cause de l’absence des compagnies françaises en particulier Total au niveau de l’exploitation de la manne pétrolière et gazière du Sénégal ? »

Sonko est soutenu par la France. Il reçoit des émissaires de l’Etat Français. Qu’a-t-il promis aux Français au point de bénéficier du soutien au plus haut sommet en France ? Sonko trahit le projet de Pastef qui était de mettre fin à l’impérialisme et au néo-colonialisme. Le FRAPP qui était auparavant « Frapp France Dégage » suit aveuglément Sonko et a même oublié son combat contre l’impérialisme.

Le maire de Ziguinchor et « Frapp France dégage » ont tout simplement vendu leurs âmes au diable. Et ici, le diable c’est la France. La France ne pardonnera jamais au Sénégal qui ces dernières années sous Me Abdoulaye Wade d’abord sous Macky Sall ensuite, diversifie ses partenariats à l’extérieur. Le Sénégal a noué des accords de partenariat avec la Chine, la Turquie, la Russie…Naguère chasse gardée de la France, le Sénégal ne l’est plus. Ce qui irrite les autorités françaises. La France cherche par tous les moyens à déstabiliser le Sénégal.

La France aurait bien voulu à elle seule, faire main basse sur les ressources pétrolières et gazières du Sénégal. N’ayant pas le contrôle, elle veut que le Sénégal plonge dans le chaos. Ousmane Sonko est l’homme idéal pour la France. La France sait très bien qu’avec Ousmane Sonko, le Sénégal entre dans une aventure qui ne le mènera que dans le chaos. Ce qui sera l’occasion idéale pour elle de déstabiliser le régime et de mettre en selle son pion.

La France a mûrement planifié son complot contre le Sénégal. Actuellement ce sont ces médias, France 24 et RFI qui se chargent de la propagande pour discréditer le Sénégal. La France se sert d’Ousmane Sonko. Ce dernier aussi se sert de la France. La France se sert du maire de Ziguinchor pour mieux plonger le Sénégal dans le chaos pour ensuite profiter de la situation. Quant à Ousmane Sonko aveuglé par son ambition qui est de parvenir au pouvoir, il lui faut s’allier même avec le diable.

