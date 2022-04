Voici les maires de l’opposition qui ont rejoint Macky Sall

Élus à l’issue des élections territoriales du 23 janvier 2022 sous la bannière de l’opposition, pas moins de huit maires ont rejoint Macky Sall, dans la mouvance présidentielle. En effet, c’est Bamba Fall qui a ouvert le bal. Réélu à la tête de la municipalité de la Médina sous la bannière de la coalition Guem Sa Bopp, le désormais ex-compagnon de Khalifa Sall a décidé de rejoindre le camp du président Macky Sall. Interpellé sur sa décision, il se justifie : « On ne peut pas travailler sans que le président nous accompagne et on a vu que le sacre des Lions n’a été possible que parce que tout le peuple sénégalais a fait bloc autour des champions d’Afrique. »

Récemment, le maire réélu de Biscuiterie, membre de Wallu Sénégal, Djibril Wade, par ailleurs neveu de l’ancien président de la République Abdoulaye Wade, a officialisé sa transhumance vers le camp du pouvoir. Il en est de même pour Abdoulaye Aziz Guèye, Maire de Ouakam. « Le partenaire le plus sûr, c’est l’État. Sans l’aide du gouvernement, aucune commune ne peut s’en sortir. Il nous soutient et on le fera en retour », a-t-il dit, rapporte « L’As ».

L’édile de Diourbel, Malick Fall, candidat de Wallu Sénégal, a aussi posé son baluchon à BBY, à la suite d’une audience avec le chef de l’État. A Tambacounda, le maire de Bala, Amadou Ba, de la coalition Yewwi Askan Wi, a aussi posé ses valises chez Macky Sall. C’est le cas également d’Ismaïla Kaba, l’édile de Kothiary, une localité située dans la même région.

Celui de la commune de Ndiébel, Dame Bèye Ba (Yewwi Askan Wi), a retourné sa veste, en rejoignant le camp du pouvoir. Il est suivi par le nouveau maire de la commune de Sadio, dans le département de Mbacké. Fait ironique, Diogomaye Diaw, puisque c’est de lui qu’il s’agit, confirme qu’il a été reçu par le président de la République, mais qu’il reste dans Yaw.