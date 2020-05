Voici le nouveau coronavirus…mortel chez les enfants

Une étude britannique révèle que le coronavirus provoque une nouvelle fièvre inflammatoire mortelle chez certains enfants

Le coronavirus se manifeste comme un nouveau syndrome inflammatoire mortel chez certains enfants, a révélé une étude britannique hier.

L’étude sur huit cas d’enfants admis aux soins intensifs avec un syndrome inflammatoire lié au coronavirus a révélé que tous étaient positifs pour les anticorps viraux – montrant qu’ils avaient déjà eu Covid-19, souvent sans présenter de symptômes.

Les experts ont déclaré que l’étude, publiée dans The Lancet, soutient le point de vue selon lequel le virus est la cause.

Les enfants, âgés de 4 à 14 ans, ont tous été traités en soins intensifs à l’hôpital pour enfants Evelina London à la mi-avril. L’un, un garçon de 14 ans auparavant en bonne santé, est décédé d’un AVC après avoir été admis.

Sept des huit étaient cliniquement obèses et six étaient d’origine bame (noire, asiatique et ethnique minoritaire). Tous présentaient «une fièvre persistante, des éruptions cutanées et des douleurs généralisées aux extrémités», des vomissements et de la diarrhée.

Une caractéristique clinique courante était l’inflammation du cœur et des vaisseaux sanguins, ce qui a provoqué un «anévrisme coronaire géant» chez un enfant après sa sortie. Bien que tous aient été testés positifs pour les anticorps viraux, presque tous avaient été testés négatifs pour le virus actif lors de tests sur écouvillon pendant leur séjour à l’hôpital.

Les scientifiques ont déclaré que cela augmentait la possibilité que les symptômes fassent partie d’une réponse immunitaire retardée à l’infection chez les enfants.

L’étude, dirigée par le pédiatre consultant Dr Shelley Riphagen, a indiqué que 12 autres enfants présentant des symptômes similaires ont depuis été traités. Le Dr Jeremy Rossman, virologue à l’Université de Kent, a déclaré que les résultats étaient «très préoccupants».