PRECISION DE TAILLE APRÈS LA PUBLICATION PAR UNE PRESSE ALIMENTAIRE COMME D’HABITUDE

Bonjour, chers camarades. Certains d’entre vous ont sans eu écho d’un vol de table-bancs qui s’est produit au CEM MOMAR MAREME DIOP de Yeumbeul impliquant un professeur de mathématiques du nom de M. SALL, le vigile et un charretier.

Nous tenons à préciser que ce monsieur en question qui est l’auteur principal du vol n’est pas un professeur mais un ancien élève du CEM qui venait dispenser des cours de renforcement à quelques élèves de l’établissement. Il aurait maintenant ouvert une école privée en collaboration avec quelqu’un ( son frère nous dit-on) et que c’est dans le cadre de l’équipement de cette école qu’il a eu comme idée d’aller nuitamment dérober du matériel scolaire à partir du CEM. C’est le charretier, pris en flagrant délit qui a vite fait de le balancer lui et le vigile qui serait son complice. Ils ont été tous les trois déférés au parquet et l’audience prévue hier a été renvoyée au vendredi prochain pour cause d’absence de la partie civile.

Ce qu’il faut déplorer dans cette histoire, c’est qu’une fois de plus, l’image de l’enseignant a été écornée par une presse qui excelle dans l’irresponsabilité car s’empressent toujours des publier des gros titres sans pour autant se soucier de la réalité des faits.

El Hadji Mouhamadou TOURÉ, CSE dudit établissement, Chargé de Revendications départemental de Pikine.