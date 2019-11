Warkhokh: deux camions entrent en collusion, bilan 1 mort et plusieurs bléssés

Les populations de la commune de Warkokh ont été réveillées tard dans la nuit du mardi au mercredi par un choc violent entre deux camions. En effet , un camion et une camionnette sont entrés en collision sur la Rn3 à hauteur de Warkokh situé à 17 kilomètres de Linguère. Et , l’accident a fait un mort et deux blessés graves. Le corps sans vie de la victime et les blessés sont acheminés à l’hôpital Maguette Lô de Linguère. Cependant , les populations de la commune de Warkokh interpellent le député Yoro Sow maire de la dite commune et le Ministre de l’Intérieur responsable politique du département pour la construction de ralentisseurs.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn