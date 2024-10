Wole Soyinka : « Je ne crois pas au Dieu musulman ou chrétien »

Wole Soyinka, l’un des plus grands écrivains nigérians et lauréat du prix Nobel de littérature, a récemment partagé sa vision sur la religion, suscitant un débat passionné au Nigeria et au-delà.

Au cours d’une interview récente, Wolé Soyinka a révélé qu’il ne croyait ni au Dieu chrétien, ni au Dieu islamique, affirmant que si cela faisait de lui un athée, il acceptait cette étiquette.

« Je ne crois pas au Dieu islamique ou chrétien, et si cela fait de moi un athée, alors je suis un athée », a déclaré Wolé Soyinka avec précision et clarté, des mots qui ont provoqué une vive réaction sur les réseaux sociaux, notamment de la part de croyants chrétiens et musulmans.

Son refus de se conformer aux deux principales religions du Nigeria a été critiqué par certains internautes, qui l’ont fustigé pour ses convictions.

Le Nigeria est un pays où la religion joue un rôle central dans la vie quotidienne et politique. Avec plus de 80 % de la population se réclamant du christianisme ou de l’islam, les croyances religieuses influencent la plupart des aspects de la société. Les chrétiens, majoritairement dans le sud, et les musulmans, présents en majorité dans le nord, considèrent chacun leur Dieu comme le plus puissant. Cette vision religieuse profondément enracinée fait de la déclaration de Soyinka un sujet sensible.

Source AM