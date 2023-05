Xeyu Ndaw Ñi…le trompe œil du gouvernement pour séduire la jeunesse, selon…

PROGRAMME XËYU NDAW ÑI , LE TROMPE-L’ŒIL DU GOUVERNEMENT POUR SEDUIRE LA JEUNESSE.

Comme un leitmotiv, le problème de l’emploi des jeunes a toujours été un axe programmatique sur lequel surfent les politiciens tel une sempiternelle ritournelle pour charmer l’électorat jeune.

Pour ce faire, ils utilisent des formules creuses, des discours oiseux, évasifs pour déboucher sur des promesses irréalistes, propagandistes et politiciennes, à la limite chimérique, ne reposant sur aucun programme réaliste, bien planifié et structuré.

Ainsi, embrigader toute une jeunesse vulnérable, en proie au chômage endémique, les abrutir avec des slogans creux autour de l’emploi, relève de leur passetemps favori. La jeunesse désemparée et désespérée, s’arc-boute à toute promesse mirobolante et démagogique comme à une bouée de sauvetage.

Au même moment toute une jeunesse bien formée et ambitieuse est sacrifiée sous l’autel de la politique politicienne.

Voilà pourquoi le grand visionnaire Ousmane Sonko refuse de faire dans la démagogie (ex: proposer de créer 500 000 emplois une fois élu). Seul un irresponsable qui n’a pas de vision, ne reposant sur aucun programme cohérent pourrait tenir des discours sophistes, irrationnels et inopérants pour égayer la galerie et capter la jeunesse .

Ousmane Sonko se démarque de cette race de politiciens démagogues, prompts à mentir à leur peuple à des fins électoralistes. Il aborde le problème de l’emploi d’une manière beaucoup plus responsable et réaliste en s’appuyant sur une vision globale déclinée en programme structuré, cohérent et réaliste, comptant d’abord sur nos propres possibilités.

En effet, il compte sur un développement endogène, une économie introvertie, reposant d’abord sur l’agriculture, ensuite la transformation par le biais des #PME-#PMI, l’industrialisation et enfin le tertiaire. C’est cette dynamique qui va générer naturellement de l’emploi en gérant au mieux de nos intérêts nos ressources nationales

Par conséquent, j’invite toute la jeunesse sénégalaise à venir accompagner notre leader Sonko dans sa noble mission: redonner au Sénégal sa souveraineté nationale et internationale Pour le plein épanouissement de toute la population en particulier la jeunesse.

Aliou Fabregas Ndiaye

Responsable politique PASTEF GRAND-YOFF