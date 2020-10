Yakham Mbaye…Et le scandale des enregistrements en 2016 et 2020

Yakham Mbaye et ses audios : Si c’est lui le concerné, l’enregistrement est truqué, mais quand c’est Ousmane Sonko, il est réel

Nous étions en septembre 2016. Yakham Mbaye siégeait alors en Conseil des ministres avec le titre de secrétaire d’Etat chargé de la Communication. L’actuel Directeur général du quotidien national Le Soleil se disait alors victime d’une bande audio truquée. Dans l’enregistrement qui avait duré deux minutes et diffusé sur les réseaux sociaux, on entendait une voix prêtée à Yakham Mbaye utiliser un langage ordurier pour attaquer le ministre Amadou Bâ ainsi que le député Diop Sy accusés d’avoir œuvré pour faire perdre la liste de Benno Bokk Yakaar (BBY) à Dakar aux élections des Hauts conseillers pour les Collectivités territoriales.

Yakham Mbaye avait alors nié être l’auteur de tels propos et qualifié l’enregistrement de truqué, avant de déclarer qu’il avait confié le dossier à son avocat Me Ousmane Sèye pour introduire une plainte en justice. D’ailleurs, face à Ahmet Aïdara de Sen TV, il avait maintenu sa position et révélé les noms des auteurs de la bande qui, selon lui « a failli détruire (sa) vie ».

Aujourd’hui, les données ont changé. C’est le Directeur général du quotidien national Le Soleil venu s’inviter à la polémique entre Ousmane Sonko et Mansour Faye qui vole au secours de ce dernier. Yakham Mbaye a balancé un audio dont on dit qu’il avait été enregistré lors de la rencontre entre Ousmane Sonko et Mansour Faye, durant laquelle le leader du Pastef suppliait le gendre du Chef de l’Etat pour qu’il lui fasse obtenir une audience auprès de ce dernier.

Yakham Mbaye parle de preuve matérielle irréfutable contre Ousmane Sonko. Quand c’est lui Yakham Mbaye qui est en audio, c’est faux, mais quand c’est Ousmane Sonko, c’est irréfutable. Faut-il en rire ou en pleurer ?

