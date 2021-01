Yakham Mbaye : « Pastef est un réceptacle de financements occultes »

Le Directeur général du quotidien national Le Soleil est d’avis que la collecte faite par le parti PASTEF provient de fonds étrangers occultes. Le journaliste et homme politique trouve que cela ne doit surprendre personne qu’il y ait autant d’argent au sortir de cette levée de fonds puisque l’État du Sénégal à des preuves de ces pratiques raison pour laquelle il ne s’est pas encore prononcée sur cette affaire. A en croire Yakham MBAYE, «Ousmane SONKO ne pas démentir, c’est un répondeur automatique, mais il ne va jamais le faire parce qu’il sait qu’on sait ».

« Le parti d’Ousmane SONKO est un réceptacle de financements occultes et étrangers. On a une multitude d’éléments probants. Le ministre de l’Intérieur a rappelé la loi (…). Ousmane SONKO et le PASTEF, c’est des habitues des financements occultes venant de l’étranger. Même leur collecte qu’ils ont faite, on a des documents probants qu’il y a des étrangers qui ont contribué. Il est habitué des faits. En 2018 ; il y avait l’affaire Tullow et Ousmane SONKO où il y avait des documents clairs, net et précis, où il y avait le Directeur financier d’une compagnie pétrolière avec une ONG établie au Sénégal parlent de leur accord de financer Ousmane SONKO. Et ça c’est préalable à une réunion qui s’est tenu quelques temps avant, en Afrique du Sud. Et plus tard en 2019, on a constaté des mouvements de fonds dans ladite ONG », déclare l’ancien secrétaire d’Etat.

Source : WALFNet