Y’en a Marre : « ABC est homme aux mots justes et vrais »

Après le décès de l’ancien médiateur Alioune Badara Cissé (ABC), les témoignages se succèdent et se ressemblent. Le mouvement Y’en a Marre parle d’un homme « aux mots justes et vrais ».

« Alioune Badara Cissé, un grand et généreux patriote, une inspiration à plusieurs niveaux, est retourné, auprès de son Créateur. Notre Sénégal a perdu l’un de ses valeureux citoyen et défenseur. ABC, fut un homme Admiratif, Courageux, aux mots justes et vrais accompagnés d’actes pleinement assumés, qui alliaient convictions, principes et valeurs. Ancien médiateur de notre République, il dialoguait avec tous les partis, toutes les forces vives et des milliers de con-citoyens, pour apaiser le climat social et politique de notre cher pays. Y EN A MARRE présente ses sincères condoléances à sa famille ainsi qu’au peuple sénégalais », a écrit le mouvement sur Facebook.