L’artiste Beuz Last Brain lance son single « Waroon ngeen ma soor »

Membre de l’association des handicapés de Ouakam, dont il en est le président Khoureich Yachime Abbas Faye a fait ses débuts en 2000 dans le Hip Hop, avec comme pseudonyme Beuz Last Brain a Ouakam. II a, à son actif, plusieurs singles et a pris part à plusieurs concerts et manifestation culturels notamment aux Centres Culturel Français, maison de la Culture Douta Seck et de Blaise Senghor…

Beuz a participé à plusieurs festivals dont FESTA 2H, Festival Banlieue Rythm, Handifestival, Festivillage etc.

Participation à une épisode du Journal Rappé (JTR) en 2015. Membre fondateur de plusieurs associations dont Cinq-Chro, Work Side, APHO, il se prépare à sortir un autre single.

« Waroon ngeen ma soor », est le nouveau single, attendu officiellement le 31/08/2021, le jour de son anniversaire.