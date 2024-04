Yerim Sow ouvre son deuxième hôtel 5 étoiles à Abidjan

Après Seen Hôtel Abidjan Plateau situé au cœur de la capitale ivoirienne, le Noom Hôtel Abidjan Plateau ouvre ses portes. D’un coût d’investissement de 50 millions de dollars, financé sur fonds propres par l’homme d’affaires Yérim Sow, ce réceptif 5 étoiles de 24 étages situé dans la commune de Plateau, le cœur des affaires de la capitale économique ivoirienne, est doté de 179 chambres et suites et vise à répondre aux attentes d’une clientèle diversifiée.

Ce nouvel établissement qui intervient 4 ans après la mise en service du Seen Hôtel Abidjan Plateau en 2017, également détenu par le groupe hôtelier panafricain Mangalis, viendra renforcer le rayonnement et le positionnement de la Côte d’Ivoire qui ambitionne à travers son initiative « Sublime Côte d’Ivoire » devenir l’une des destinations les plus prisées d’Afrique àl’horizon 2025.

L’homme d’affaires sénégalais Yérim Sow est le fils de feu Aliou Sow très connu dans le milieu du BTP, à travers son entreprise CSE (Compagnie Sahélienne d’entreprise) créée en 1970 et qui a débuté la société familiale avec l’investissement d’un ami banquier à hauteur de 5 millions de francs.

Aujourd’hui, la CSE réalise un chiffre d’affaires de 100 milliards et ayant comme objectif d’être un groupe de BTP 100% africain.

A signaler au passage que Yérim Sow est un entrepreneur ivoiro-sénégalais qui a fondé le groupe Teyliom actif dans 16 pays en Afrique, en Europe et au moyen Orient à travers 52 sociétés.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn