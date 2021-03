Côte d’Ivoire : Yerim Sow lance Noom Hôtel pour 17 milliards FCFA d’investissement

L’homme d’affaires Yérim SOW monte en puissance. Après l’ouverture de SENN Hôtel Abidjan et Yass et Radisson au Sénégal, Noom Hôtel au Niger, il vient de sortir des gravats Noom hôtel Abidjan, sis en plein de cœur du quartier des affaires abidjanais au Plateau. Noom Hôtel, un établissement de 5 étoiles, filiale du Groupe Mangalis, s’apprête à ouvrir ses portes au public. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, Yerim SOW a mobilisé la bagatelle de 17 milliards de FCFA en termes d’investissement. Selon nos informations, l’hôtel a été construit sur 24 mois par l’entreprise marocaine TCC.

Le complexe Hôtelier Noom Abidjan offre 179 chambres et suites moderne, plus de 3000 m2 de salles et de réception, dont un restaurant avec une vue panoramique sur la lagune Ebrié .L’entrepreneur sénégalais avait réalisé en juin 2019 l’hôtel Noom Niamey dans le cadre de l’organisation du Sommet des Chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine qui s’était tenue début juillet 2019 au Niger.

Source : Confidentiel Afrique