La coalition « Yewwi Askan Wi » avait débuté l’installation de ses comités électoraux et départementaux. Les différentes localités ont été appelées à terminer les travaux avant le 24 septembre dernier au plus tard. Finalement, informe “SourceA” dans sa parution de ce lundi, cette date a été reportée. En effet, explique le journal, c’est ce samedi que les travaux ont été terminés et les listes des différents coordonnateurs et de leurs adjoints ont été transmises à la conférence des leaders ce dimanche.

Le journal renseigne que chaque commune et chaque département connaissent les membres de son comité électoral. Chaque comité est dirigé par un coordinateur. Ces derniers ont même décidé de créer des groupes WhatsApp dans lesquels ils discutent avec leurs membres.