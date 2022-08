Yewwi humilie deux fois Macky et Benno…c’est le déclin !

Les élections législatives du 31 juillet sont toujours au centre des discussions. Après le vote du dimanche dernier, les sénégalais savent désormais la composition de l’Assemblée nationale. Sans surprise Benno Bokk Yakaar occupe le haut du podium. Mais la mouvance présidentielle n’a pas eu la majorité qu’elle voulait. Au regard de ces résultats données par la Commission nationale de recensement des votes (CNRV), on se rend compte que Yewwi Askan Wi a doublement pris le dessus sur la machine politique de Macky…

Une première dans l’histoire politique du Sénégal ! Depuis l’indépendance, la coalition ou le parti au pouvoir a toujours conservé une majorité confortable à l’Assemblée nationale. Mais cette année, la donne a changé. Benno a juste de quoi faire valoir une majorité au sein de l’hémicycle avec 82 sièges. Si Mimi Touré et ses camarades se sont retrouvés dans cette situation, c’est parce qu’ils ont devant eux une forte opposition conduite par l’inter coalition Yewwi-Wallu. Et surtout par la campagne de Ousmane Sonko qui a, sur son passage, drainé des milliers de personnes.

La coalition de Macky Sall passe de 125 députés en 2017 à 82 députés en 2022. Le pouvoir perd ainsi 47 députés. Ce score est une humiliation pour Benno qualifiée comme une machine politique. Malgré les moyens colossaux dégagés par le chef de troupe, BBY n’a pas pu écraser une liste de suppléants. Car faut le rappeler, Yewwi Askan Wi s’est battu avec ses remplaçants. Alors on se demande bien si Benno n’arrive pas à battre des suppléants, comment compte-elle vaincre les titulaires de cette équipe en 2024.

Yewwi ne sait pas uniquement contenter de ridiculiser Benno avec une liste remplaçante, elle a fait de la mouvance présidentielle une risée sur le plan international. En effet, les résultats des législatives ont été largement relayés par la presse internationale. Les médias qui ont suivi cette information, se sont tous focalisés sur la dynamique offensive de l’opposition et la déculottée de Benno. « Législatives au Sénégal : le camp présidentiel perd sa majorité absolue mais reste en tête », a titré France 24.

Jeune Afrique quant à lui parle de « percée historique » de l’opposition. Et ces deux journaux ne sont pas les seuls à être revenu sur la position délicate de Benno à l’Assemblée. Au regard de ces événements, Benno Bokk Yakaar doit tirer toutes les leçons de ce qui est qualifié par beaucoup d’observateurs comme un échec. Entre 2017 et 2022, la mouvance présidentielle est passée d’un immense Océan politique à une petite flaque d’eau. Malgré les réalisations et les moyens colossaux dégagés, le pouvoir semble entamer une phase de déclin.

Cette décadence politique de Benno est due à une campagne dûment menée par l’opposition. Aidé par des mouvements, Yewwi et Wallu ont axé leur campagne contre Macky Sall sur la question de la criminalisation de l’homosexualité et sur le troisième mandat. Et le thème de la bonne gouvernance a été évoqué durant la campagne pour crucifier la gestion du camp présidentiel qui a été émaillé de scandales…les affaires pétro-tim, les contrats avec Total, l’affaire des faux billets et des passeports diploamtiques impliquant des député de la mouvance présidentielle.

Désormais, le destin de Benno et l’inter coalition Yewwi-Wallu à l’Assemblée ne dépend plus que de trois candidats. Si la bande à Ousmane Sonko veut concrétiser son projet de cohabitation, elle devra pactiser avec les personnes qu’ils ont insulté durant la campagne. Et ces mêmes leaders politiques peuvent permettre à Benno de reprendre sa majorité absolue. Malheureusement si Pape Diop, Thierno Alassane Sall et Pape Djibril Fall rejoignent le Macky, ils confirmeront les dires de Sonko. Alors voyons quel nouveau tour l’opposition va-t-elle jouer…pour une Assemblée de rupture.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru