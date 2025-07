Une première en Afrique : les prouesses du Centre Ansoumana DIONE de Kaolack avec les malades mentaux

Les maladies mentales, assez longtemps considérées à tort comme des pathologies incurables, peuvent bien sûr être soignées. Au Sénégal, précisément, une organisation à but non lucratif, dénommée ASSAMM, créée le 1er août de l’année 2000, Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux, vient effectivement de s’illustrer avec son Centre Ansoumana DIONE de Kaolack, ouvert en janvier 2024. Avec une approche novatrice, très originale, fondée sur la gratuité de prise en charge, ladite structure devenue aujourd’hui une référence en Afrique et ailleurs dans le reste du monde, a sauvé de nombreuses personnes qui souffraient de troubles mentaux. Et, dans cette vidéo, ci-dessous, l’on voit leurs familles exprimer leur joie, après de longues années passées dans les rues.

Le Président de l’ASSAMM, Monsieur Ansoumana DIONE dont l’ambition et la volonté d’apporter une assistance aux malades mentaux, ne font plus l’objet d’aucun doute, mérite aujourd’hui une attention toute particulière, au vu des résultats probants qu’il a réalisés au grand bonheur de toute la société sénégalaise. Malgré les nombreuses difficultés qu’il a traversées, il a fini par atteindre enfin son objectif qui n’était absolument rien d’autre que de rendre à l’être humain, sa dignité. La maladie mentale se guérit et il suffit tout juste d’accompagner la personne qui en souffre et le suivre correctement sur une longue période. Donc, il faut aussi de la patience pour aboutir à de tels résultats. Dans un autre pays, ces prouesses d’Ansoumana DIONE seraient présentées comme un modèle de persévérance.

Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ledit Centre Ansoumana DIONE de Kaolack, se situe à Bouchra, tout juste à l’entrée de la ville, après Sibassor et Kabatoki, en suivant la route qui longe la station Elton, si vous venez de Dakar. Ici, le malade mental se sent comme chez lui. A la sortie, c’est une joie immense et indescriptible qui se lit sur les visages de nos pensionnaires, en provenance des régions comme Matam, Thiès, Dakar, Kaffrine, Diourbel et Kaolack. C’est l’occasion aujourd’hui pour nous de rendre grâce à Dieu, Le Tout Puissant Seigneur, Miséricordieux, de nous avoir accompagnés dans cette si noble mission humanitaire. Nos remerciements vont aussi à l’ex-Maire de Kaolack, feu Ibrahima BEYE, aux Présidents Abdoulaye WADE et Macky SALL qui nous ont aidés dans ce projet.

Le 06 juillet 2025,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)