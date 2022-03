Yewwi refuse d’intégrer l’AMS et annonce la création d’une association parallèle

Les maires de la coalition Yewwi Askan Wi se démarquent de l’Association des Maires sénégalais (AMS). Les 81 maires et Conseils départementaux issus de Yaw vont créer une association parallèle. Selon Senego, Ousmane Sonko et Cie ne se reconnaissent pas cette association.

“Tout le monde sait qu’il a perdu les élections. Nous avons remporté des communes et nous avons des maires. Ce qu’on dit à nos maires et présidents de Conseil départemental. On s’est concerté, et on a pris des décisions. II s’agit de mettre en place notre propre association des élus locaux”, déclare Ousmane Sonko.

Selon le maire de Ziguinchor, l’AMS n’existe que de nom. « Nous informons les Sénégalais que nous mettrons en place une association qui regroupe nos maires et présidents de Conseil départemental”, ajoute-t-il.