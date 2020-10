Youssou Ndour à l’Académie Royale de Musique de Suède : Le CIRID salue une fierté pour tout le continent

Le Centre Indépendant de Recherches et d‘Initiatives pour le Dialogue (CIRID) partage la joie et la fierté du Continent africain suite au sacre de l‘un de ses fils, en l‘occurrence Monsieur Youssou Ndour, chanteur, auteur–compositeur sénégalais de renommée mondiale. En effet, Monsieur Ndour vient de faire son entrée à la prestigieuse Académie Royale de Suède, une institution indépendante qui vise à promouvoir le développement de la musique tant sur un plan culturel et artistique que scientifique et éducatif.

Selon l‘Académie, « On ne peut pas mesurer l’importance de Youssou Ndour en tant qu‘innovateur de la musique ouest–africaine. Très attaché à la paix et à la démocratie sur le continent africain, il a utilisé la culture comme un outil et un moyen de renforcer la confiance dans divers conflits. Grâce à de nombreuses collaborations avec des musiciens d‘autres cultures, ainsi qu‘à de nombreuses années de tournées dans le monde entier, il a permis à la riche musique traditionnelle ouest–africaine de toucher un large public international.« .

Le CIRID est d‘autant plus honoré que Monsieur Youssou Ndour est membre du Comité d‘honneur du Prix Macky Sall pour le Dialogue en Afrique (PMSDA), institué par le CIRID en 2016. Ce comité que Monsieur Ndour partage avec d‘autres personnalités comme Son Altesse Royale Mohamed VI, Roi du Maroc, Son Excellence Monsieur Abdou DIOUF, ancien Président du Sénégal et ancien Secrétaire Général de la Francophonie, Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d‘Ivoire, Monsieur Jorge Carlos Fonseca, Président de la République du Cap–Vert.

Ainsi, Le CIRID approuve et salue la distinction largement méritée, de ce digne fils d‘Afrique et lui souhaite des jours heureux et des mélodies fructueuses au sein de cette institution.

Pour rappel, le Centre Indépendant de Recherches et d‘Initiatives pour le Dialogue (CIRID) est une institution d‘alerte précoce, de médiation et de dialogue dans des contextes de crise socio–politiques dans le monde en général et en Afrique en particulier. Il est également bénéficiaire d‘un statut consultatif auprès des Nations Unies.

Fait à Dakar le 13 octobre2020