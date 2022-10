Youssou Ndour a plus qu’ impac(k)té que ses contemporains

Une nouvelle ère des grandes victoires Africaines sera inaugurée ce 28 octobre à Diamniadio par le président Macky Sall. IMPACK-SAFA GROUP de Youssou Ndour sur orbite.

( par Abdoulaye Mamadou Guissé)

Bien que tirées vers le haut par le dynamisme phénoménal Nollywoodien , les industries créatives et culturelles (CCI) en Afrique ne représentent que près de 3% du PIB africain en 2020.

Pour certains acteurs du secteur en plein essor comme le roi du mbalax Youssou Ndour, il est temps de transformer cette tendance, qui n’honore point la culture, en source de croissance et de développement.

Il est désormais évident en Afrique avec l’arrivée en terre sénégalaise d’IMPACT de Youssou Ndour, ce géant de la musique sénégalaise, que l’industrie Culturelle a le pouvoir de transformer l’existant en réel.

L’effet Youssou a finalement IMPAC(K)TE irréversiblement sur la croissance par la création d’emplois et de plus value.

Au cours des dernières années, la musique africaine a acquis un attrait mondial, l' »Afrobeats » ouest-africain et l' »Amapiano » sud-africain étant à l’avant-garde de ce phénomène.

Bien sûr le Mbalax sénégalais, incarné par l’immortel Youssou Ndour, adapté aux tendances nouvelles découlant d’un monde nouveau est en peleton de tête de ce qui fonde et féconde les industries culturelles et créatives en Afrique.

Les chansons de Youssou Ndour, des artistes nigérians Wizkid Ft. Tems et Ckay ont été en tête des recherches et des classements Shazam au cours des dernières années.

Depuis l’effet des disques d’or, Grammy de Youssou Ndour, à aujourd’hui le nombre de nominés africains aux Grammy 2022 est sans précédent.

Ainsi dans le sillage du roi du mbalax, les industries créatives africaines ont le vent en poupe.

Cet investissement colossale de Youssou qui à Diamniadio a impacté et relève d’un nationalisme limpide qui certifie au bon moment la bonne santé l’industrie créative en Afrique.

En réalité Youssou Ndour est l’un des plus grands créatifs qui a su avec générosité exploité les opportunités existantes pour en créer de nouvelles.

De facto , le créatif Youssou Ndour dans un contexte de fragilité économique mondiale créa des emplois à la place d’insulteurs publiques dans un senegal devoré par les charlatans , les manipulateurs et vendeurs de rêves morts nés.

L’exemple est donné désormais par le roi de la musique sénégalaise moderne pour que l’état du Sénégal puisse désormais capitaliser les génies créatifs issus des industries culturelles et créatives du sénégal, pour en faire de nouvelles opportunités comme IMPACK du musicien international Youssou Ndour.

Dans tous les secteurs de la création, les Africains exploitent activement les opportunités existantes sur le continent pour en créer de nouvelles comme l’exemple donné par Youssou Ndour au Sénégal qui permet à notre économie de franchir certaines barrières qui affectent ses marchés.

Un indicateur de performance des industries culturelles et créatives est à mesurer dans la Foire commerciale intra-africaine (IATF) qui vient de s’achever à Durban, en Afrique du Sud, qui s’est soldée par des transactions d’une valeur de plus de 36 milliards de dollars, avec une série d’activités axées sur l’économie créative africaine.

Ces activités de fortes croissances ont eu lieu au salon dans le cadre de Creative Africa Nexus (CANEX), une initiative soutenue par une Banque Africaine visant à soutenir la croissance de l’économie créative sur le continent.

Les activités de CANEX à la foire comprenaient des ateliers sur les politiques cinématographiques avec des commissaires de films et des décideurs de tout le continent ; CANEX Live, et le Sommet CANEX comprenant une série de discussions dirigées par des experts, des conversations au coin du feu, et des vitrines créatives, toutes visant à donner l’occasion de montrer comment l’industrie créative en Afrique peut contribuer à la croissance économique.

Nos etats doivent au devoirs de porter une oreille attentive aux créateurs et les accompagner tels que les musiciens, les comédiens, les designers et autres qui exploitent les plateformes de médias sociaux pour atteindre directement le public et monétiser l’accès sont une partie importante de cette industrie.

Avec les médias sociaux les industries culturelles et créatives peuvent se transformer les opportunités en nouvelles.

Par exemple, Coco Emilia, l’entrepreneuse de mode camerounaise, a tiré parti de ses 2,6 millions de followers sur Instagram pour créer plusieurs entreprises de mode et de beauté. D’Edith Brou, activiste numérique et personnalité de la télévision ivoirienne, à Saad Lamjarred, auteur-compositeur-interprète marocain qui a utilisé ses médias sociaux pour contribuer à l’intégration de la pop marocaine, les créatifs africains utilisent désormais les médias sociaux et la technologie numérique pour atteindre de nouveaux publics, créer de nouvelles entreprises et défendre les questions qui sont importantes pour eux et leurs communautés.

En ce 28 octobre 2022, Youssou Ndour vient de donner un souffle nouveau à l’émergence porteuse de rêves fécondantes, et de nouvelles victoires éclatantes pour le sénégal et l’Afrique.

C’est cela la rupture fondamentale.

Pour terminer, Sachez chers hommes de la sphère politique que rien ne sera plus comme avant.

Le destin du peuple sénégalais sera désormais porté par les mains de la culture et Youssou Ndour en a donné le signal si fort, et si puissant.

Déjà en 2019 je disais en toute objectivité : »Dieu est grand, Mais Youssou Ndour n’est petit ».

Félicitations à vous Youssou Ndour: Standing Ovation.

Auteur:

Abdoulaye Mamadou Guissé

Président Omart Sénégal

Poète Écrivain

Diplômé en ingénierie Culturelle.