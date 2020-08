Youssoupha Niang : « Me Aliou Sow( DG Sapco) est un modèle de jeune à suivre »

Me Aliou Sow, Directeur Général de la SAPCO, est un modèle de jeune à suivre. Voilà quelqu’un qui a su imprimer ses marques partout où il est passé. Nommé à la tête de la SAPCO en 2018, ce jeune avocat de son état est en train d’accomplir des percées notables au sein de la société qu’il dirige au point de faire de nombreux jaloux.

L’ancien Président du Conseil National de la Jeunesse du Sénégal a implanté des Pôles partout au Sénégal et fait employer des centaines de jeunes. De Dakar à Cap-Vert Skiring, en passant par Tambacounda, Fatick, Kolda, Saint-Louis, les actions de Me Aliou Sow sont visibles, perceptibles. Cette nouvelle dynamique qu’il a su impulser à cette société d’État a grandement concouru à sa bonne gouvernance.

Voilà un homme ambitieux, pétri de valeurs cardinales qui n’a de cesse de travailler pour appuyer la politique d’émergence de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall et, n’en déplaise à ses détracteurs et autres méchants cons.