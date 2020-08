Covid-19 à Ziguinchor : Voici les quartiers touchés…

Selon le premier magistrat de la ville 30 sur les 36 quartiers de sa commune ont été touché par le virus covid-19. Parmi eux les quartiers Boucotte-Ouest, Escale et Lyndiane sont les plus touchés.

Le député-maire Abdoulaye Baldé a informé que Boucotte-Ouest, l’un des plus grands quartiers caracole avec 31 cas. Vient en seconde position le quartier escale où sont répertoriés 22 cas. Lyndiane, le quartier où a été répertorié le premier cas (importé) totalise 18 cas positifs de coronavirus.

Les quartiers populeux de Kenya , Diabir , Goumel et Korentas ont enregistré chacun 12 cas positifs. 10 cas posotifs sont enregistrés dans chacun des quartiers de Kandialang et hlm néma. Les quartiers Néma Kadior, Grand dakar et Néma 2 , ont enregistré respectivement 9 cas , 7 cas et 6 cas. Le quartier Kandé a enregistré 4 cas tandis que celui de Tiléne en a 3.

Les quartiers les moins touchés sont Djiringho , Alwar, Grand yoff où a été répertorié 1 cas dans chacun des quartiers. C’est donc dire que 6 quartiers sont jusque-là épargnés par le virus covid-19.