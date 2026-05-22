Serigne Guèye Diop : « Sur les trois années, notre gouvernement a fait une baisse de… »

Dr Serigne Guèye Diop, ministre de l’Industrie et du Commerce du Sénégal, a assuré ce vendredi que les efforts consentis par nouvelles autorités du pays ont permis de soulager les Sénégalais, au cours de la séance de «Questions d’actualité» avec les députés.

«Sur les trois années, notre gouvernement a fait une baisse de prix de 869 milliards FCFA qui est retournée dans le panier de la ménagère, dans les poches des ménages. Cette réalité a soulagé toutes les familles. Je pense que cette baisse va continuer», a dit le ministre.

Dans le détail, le ministre a précisé que les baisses de prix concernent tous les secteurs. «A notre arrivée en 2024, nous avons eu des baisses de prix sur (des secteurs) essentiels dont l’énergie, l’huile et un autre produit non alimentaire qui est donc le ciment. En 2024, nous avons eu une baisse de prix de 158 milliards à partir du mois d’avril. Sur 2025, nous avons fait une haute baisse de prix en baissant le prix du riz par exemple de 450 à 300 FCFA. Nous avons fait aussi une baisse de prix de 342 milliards F. Et Pour 2026, nous avons eu une haute baisse de prix encore de 342 milliards FCFA», a clarifié le ministre.