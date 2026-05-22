Assemblée : Sonko défend avec fermeté la nouvelle loi sur l’homosexualité

Lors de la séance de questions d’actualité du vendredi 22 mai 2026 à l’Assemblée nationale, le Premier ministre Ousmane Sonko a adopté un ton particulièrement tranchant pour défendre l’application de la loi récemment votée sur l’homosexualité. Il a assuré que le texte serait appliqué « sans distinction et dans toute sa rigueur », rappelant que la loi, une fois adoptée, s’impose à tous les citoyens.

Le chef du Gouvernement a dénoncé ce qu’il qualifie d’hypocrisie politique, visant certains acteurs qui, selon lui, avaient refusé de soutenir la loi auparavant mais réclament aujourd’hui son application immédiate. « Ceux qui ont longtemps évité le débat et refusé de voter le texte sont désormais les plus bruyants », a-t-il lancé.

Sonko a insisté sur l’universalité de la loi, affirmant qu’aucun statut social ne protégera les contrevenants : « Ministre, président ou ami… personne n’est au-dessus de la loi », a-t-il martelé, ajoutant que plusieurs autorités religieuses ont salué cette initiative.

Le Premier ministre a exhorté la justice à garantir une application « totale et impartiale » du texte, n’excluant pas un renforcement des dispositions si nécessaire. « S’il faut durcir encore, nous le ferons, car il en va des intérêts supérieurs de la Nation », a-t-il déclaré.

Il a également répondu aux critiques internationales, en particulier celles venues de France, qu’il accuse de vouloir imposer au Sénégal des pratiques contraires à ses valeurs. « Nous n’avons pas de leçons à recevoir de ceux qui tolèrent certaines contradictions, comme le fait de s’en prendre à une avocate pour son voile », a-t-il ajouté.

Sur le plan sanitaire, Sonko a affirmé que l’objectif du Gouvernement est non seulement de freiner la transmission du VIH mais d’« éradiquer le phénomène ». Il a averti que les personnalités influentes ne bénéficieront d’aucune protection : « Les gros poissons ne seront pas épargnés. »

Dans une allocution aux accents souverainistes, Ousmane Sonko a dénoncé la pression culturelle exercée par « un petit noyau occidental » représentant, selon lui, « moins de 5 % de la population mondiale ». Enfin, il a rejeté catégoriquement l’idée d’un moratoire sur l’application de la loi, fustigeant certains intellectuels sénégalais qu’il accuse de « complexés » ou de « craintifs ».