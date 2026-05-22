Il oublie de déposer son bébé à la crèche…la mère fait une macabre découverte dans la voiture

Le drame s’est produit mercredi à Brion, en Espagne.

Ce matin-là, un homme devait déposer ses deux enfants avant de se rendre au travail.

Le père a déposé son fils aîné à l’école. Il devait ensuite déposer sa fille de 2 ans à la crèche mais a été dérangé par un appel téléphonique.

Après ce coup de fil, le papa s’est directement rendu à son travail, en oubliant la fillette de 29 mois dans la voiture pour la journée.

L’alerte a été donnée par la mère vers 15H30 lorsqu’elle a constaté, dans l’après-midi, que son bébé n’était jamais arrivé à la crèche.

L’enfant a donc passé près de six heures, seule dans le véhicule et sous une forte chaleur.

Prise en charge à l’hôpital, la fillette n’a pas survécu.

L’Espagne est actuellement frappée par une vague de chaleur inhabituelle. Dans certaines régions, le thermomètre atteint les 38 °C.

Source : F D