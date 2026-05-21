Consultations au Palais : Quatre anciens Premiers ministres face à Diomaye

Le Palais de la République a accueilli, ce jeudi 21 mai 2026, une rencontre d’une forte valeur institutionnelle. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a lancé le premier cycle des consultations prévues dans le cadre de la Journée nationale du dialogue. Pour inaugurer cette séquence, il a choisi de s’entretenir exclusivement avec quatre figures ayant dirigé le gouvernement sénégalais : Cheikh Hadjibou Soumaré, Abdoul Mbaye, Amadou Ba et Aminata Touré.

Ces échanges, menés dans un climat apaisé, ont porté sur les grands défis du pays : la trajectoire économique, la gestion des finances publiques, la sécurité nationale et régionale, ainsi que les réformes politiques. Chacun des anciens Premiers ministres a partagé son analyse et son expérience, apportant une lecture singulière des enjeux actuels. Tous ont salué la démarche inclusive du chef de l’État, qu’ils jugent indispensable pour renforcer la cohésion nationale.

En réunissant autour de lui des personnalités aux parcours politiques variés, le président Diomaye Faye a voulu rappeler que, par-delà les clivages partisans, demeure un socle commun : la République et ses institutions. L’expérience acquise à la tête d’un gouvernement constitue une mémoire précieuse qui dépasse les appartenances politiques et enrichit le patrimoine national.

À travers cette initiative, le Sénégal met en valeur ceux qui ont servi l’État et s’appuie sur leur lucidité pour consolider la démocratie et préserver l’équilibre institutionnel.