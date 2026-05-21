Vol en réunion avec violences : deux individus interpellés à la Médina

Le Commissariat d’arrondissement de la Médina a procédé, le 14 mai 2026, à l’interpellation de deux individus pour vol en réunion commis la nuit avec violences.

Le service avait été saisi d’une plainte déposée par un homme agressé dans la nuit du 10 au 11 mai 2026. Selon ses déclarations, alors qu’il venait de descendre d’un taxi en compagnie de sa petite amie, quatre individus l’ont attaqué en face du marché de Fass.

Au cours de l’agression, il a été assommé par un coup de brique, avant que les assaillants ne s’emparent de son téléphone portable et de son argent.

La victime a néanmoins ramassé sur les lieux un iPhone 6 blanc abandonné par l’un des malfaiteurs. Le lendemain, en décrochant un appel sur l’appareil, il a été mis en contact avec une femme se présentant comme la mère du propriétaire. Celle-ci a révélé que son fils lui avait volé son propre téléphone, un iPhone 16 Pro Max.

Ces informations ont permis aux éléments de la Brigade de Recherches de localiser et d’interpeller deux suspects. Lors de leur audition, les mis en cause ont tenté de nier les faits, mais ils ont été formellement reconnus par la victime.

Il convient de signaler que les deux individus arrêtés avaient déjà été condamnés pour des faits similaires en octobre 2025. À l’issue de leurs interrogatoires, ils ont été placés en garde à vue.