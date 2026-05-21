Pédophilie et viol : un boutiquier interpellé à Jaxaay

Le Commissariat d’arrondissement de Jaxaay a procédé, le 17 mai 2026, à l’interpellation d’un individu pour pédophilie, détournement de mineur et viol. Cette arrestation fait suite à une plainte déposée par la mère d’un enfant âgé de sept ans. Selon ses déclarations, son fils lui a rapporté qu’un boutiquier du quartier l’avait déshabillé avant de se frotter contre son ventre et d’éjaculer sur son nombril.

Une équipe d’agents a été dépêchée sur les lieux et a interpellé le suspect, boutiquier de profession et domicilié à la Cité Gendarmerie. Les premiers éléments de l’enquête révèlent que la victime s’était rendue dans la boutique pour acheter des chips, sans disposer d’argent. Le mis en cause l’a alors invité à l’intérieur, lui a demandé s’il était circoncis, puis l’a allongé sur un matelas avant de commettre l’acte.

Interrogé, le suspect a reconnu les faits. Les constatations effectuées dans la boutique ont permis de saisir un drap taché de sperme, renforçant les charges retenues contre lui.