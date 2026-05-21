Mondial 2026 : Le CNRA exige la régularisation des droits de diffusion

Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) a publié, ce mercredi 20 mai 2026, un communiqué invitant les acteurs de l’audiovisuel sénégalais à se conformer aux règles concernant la retransmission de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Le régulateur demande à tous les éditeurs, distributeurs et diffuseurs souhaitant diffuser les matchs de fournir les documents officiels attestant de l’acquisition légale de leurs droits auprès de la FIFA ou de ses partenaires exclusifs. Le CNRA rappelle que toute diffusion de compétitions sportives internationales sur le territoire national est strictement conditionnée par cette procédure.

S’appuyant sur l’article 7 de la loi n°2006‑04 du 4 janvier 2006, l’organe de régulation réaffirme sa mission de garantir une concurrence loyale et de lutter contre le piratage audiovisuel. Les opérateurs concernés disposent d’un délai allant jusqu’au lundi 1er juin 2026 à 12h pour déposer leurs justificatifs de droits de retransmission.

Cette mise en garde intervient à l’approche du Mondial, afin d’assurer une diffusion conforme aux règles et de protéger le marché audiovisuel sénégalais.