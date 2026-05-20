Dialogue national : Le président ouvre les audiences avec les anciens premiers ministres

À l’occasion de la journée du Dialogue national du 28 mai, le chef de l’État a annoncé une formule inédite cette année. Il s’agit des audiences individuelles tenues avec d’anciennes figures de l’Exécutif, avant d’élargir les consultations aux notabilités et représentants des forces vives de la Nation.

« À l’entame de sa communication, le président de la République aborde la journée du Dialogue national célébrée le 28 mai. Il décide de tenir, cette année, eu égard au contexte religieux particulier, des audiences individuelles, du 21 au 31 mai 2026, avec plusieurs personnalités pour échanger sur la situation économique, sociale, sécuritaire et politique nationale, en lieu et place des grandes rencontres publiques antérieurement organisées », lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 20 mai.

Réitérant son engagement constant à renforcer les consensus durables autour des solutions opérationnelles qui améliorent la vie des populations et le rayonnement international du pays, le chef de l’État « annonce qu’il recevra, à partir de demain, les anciens Premiers ministres et d’anciens ministres, notamment ceux qui avaient en charge les finances et la sécurité intérieure ».

Pour finir, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a indiqué « que d’autres personnalités, notabilités et représentants des forces vives de la Nation seront également reçus dans un second temps ».