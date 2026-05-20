Popenguine 2026 : Dakar Dem Dikk au service des pèlerins

À l’occasion du pèlerinage marial de Popenguine qui s’ouvre ce samedi 23 mai 2026, la société nationale de transport public Dakar Dem Dikk déploie un dispositif exceptionnel pour accompagner les fidèles. Objectif : garantir des déplacements fluides et accessibles tout au long de ce grand rendez‑vous religieux.

Pour la journée inaugurale du samedi, quatre points de départ ont été aménagés dans la capitale afin de faciliter l’acheminement des marcheurs vers Cap des Biches. Les pèlerins pourront embarquer depuis l’Église des Martyrs de l’Ouganda, la Paroisse de Guédiawaye (près du Stade Amadou Barry), ainsi que le terminus des Parcelles‑Assainies Unité 17 (à côté de l’Église Marie Immaculée), moyennant un tarif de 300 FCFA. Un départ supplémentaire est prévu depuis la Paroisse de Bambilor, fixé à 500 FCFA.

Le lendemain, dimanche, l’organisation évoluera pour conduire directement les voyageurs vers le site de Popenguine. Trois grands points de regroupement ont été retenus : le terminus des HLM Grand‑Yoff, celui de Keur Massar Dem Dikk, et à nouveau le terminus des Parcelles‑Assainies Unité 17. Le tarif appliqué pour cette liaison sera de 2 500 FCFA.

Avec ce dispositif logistique et tarifaire, Dakar Dem Dikk entend répondre aux besoins des pèlerins et contribuer à la réussite de ce moment de ferveur nationale.