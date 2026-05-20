Drame à Keur Mbaye Fall : un gérant de quincaillerie retrouvé mort

Un drame secoue Keur Mbaye Fall. Moustapha Samb, gérant de quincaillerie âgé de 38 ans, a été retrouvé sans vie dans la chambre qu’il occupait près de l’arrêt Djouma Dji. C’est son père qui, ce mardi après-midi, a fait la macabre découverte.

D’après les premiers témoignages recueillis sur place, l’homme aurait été pris par ses agresseurs alors qu’il se trouvait dans sa boutique. Ceux-ci l’auraient ensuite conduit jusqu’à son domicile, où il aurait été ligoté avant d’être tué. La corpulence de la victime laisse penser qu’il ne pouvait être maîtrisé par une seule personne, ce qui renforce l’hypothèse d’un crime commis en groupe.

Pour l’heure, le mobile reste inconnu. Aucune précision supplémentaire n’a filtré sur les circonstances exactes du meurtre. La gendarmerie de la Zone Franche, saisie de l’affaire, a lancé une enquête afin de faire toute la lumière sur ce crime. Jusqu’à présent, aucune arrestation n’a été signalée.