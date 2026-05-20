Seydina Oumar Touré : « L’avenir du Sénégal se construira par un dialogue permanent, inclusif et sincère »

En observant le climat politique et géostratégique de nos pays limitrophes, l’on ne peut que se réjouir de nos acquis. Nous formons une République forte, stable et inspirante. C’est parce que nous avons appris, depuis des siècles, à construire une conscience nationale transcendant les différences ethniques, religieuses ou même politiques. Fait très rare dans cette Afrique où État et nation ne coïncident pas nécessairement.

Et si nous en sommes là, c’est en grande partie grâce aux sacrifices immenses et au don de soi de nos devanciers, un héritage que notre génération a le devoir de préserver et de pérenniser. Ceci est la résultante du sens du dialogue, éternel ligne de conduite de notre société, et pierre angulaire du vivre ensemble sénégalais.

Par conséquent, faire du dialogue un axe majeur de gouvernance n’est pas une nouveauté, car il s’inscrit dans l’ADN même de la République sénégalaise.

Les vertus cardinales qui ont façonné le Sénégal depuis 1960 sont restées constantes la tolérance, le pardon, l’esprit de dépassement, l’acceptation de l’autre et le débat contradictoire. Quelle qu’en soit la forme, le dialogue demeure la condition sine qua non d’une véritable paix sociale. Il ne s’agit point d’un conformisme coupable ni d’une quelconque faiblesse.

Notre accession à la souveraineté internationale et nos différentes alternances sont autant d’illustrations de cet art de vivre bien sénégalais qui nous a si souvent épargnés. Ne sacrifions pas ce trésor sur l’autel du discours haineux, de l’intolérance, de la subversion, de la rancœur, du ressentiment et de la violence. Une telle posture constitue un pas résolu et ferme vers le chaos.

Chacune des étapes de notre histoire a exigé des concertations et des concessions, mais c’est toujours par le dialogue que le Sénégal a su surmonter ses crises et se réinventer.

Aujourd’hui, le Président Bassirou Diomaye Faye prolonge cette tradition. Son appel au dialogue est symptomatique d’une élégance morale et d’une inaltérable volonté de réaffirmer une méthode éprouvée : gouverner en associant, écouter pour comprendre et concilier pour avancer.

Peu importe notre passé et nos divergences, le pardon et le dépassement doivent être de mise. L’avenir du Sénégal se construira par un dialogue permanent, inclusif et sincère. C’est cela, l’esprit sénégalais. Et c’est la seule chose qui vaille d’être protégée.