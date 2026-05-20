Abass Ndao : le film de l’évasion ratée de « Mara milliardaire »

Le marabout Serigne A. Faye, alias « Mara milliardaire », détenu à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Rebeuss, s’est évadé lors d’une extraction médicale au centre hospitalier Abass Ndao de Dakar. Il a ensuite été rattrapé au terme d’une course-poursuite.

D’après les révélations de L’Observateur, les faits remontent à jeudi dernier. Il aurait profité d’une autorisation de se rendre aux toilettes pour se glisser par une fenêtre et prendre la fuite. Son évasion a rapidement été détectée, déclenchant une course-poursuite dans les ruelles de la Gueule-Tapée, au cours de laquelle il a été rattrapé et « maîtrisé in extremis » par les agents pénitentiaires.

Replacé en détention, il fait désormais l’objet d’une nouvelle procédure pour tentative d’évasion, ce qui alourdit son dossier devant le cabinet du juge d’instruction du tribunal de Pikine-Guédiawaye, pointe la même source.

Il a été arrêté dans le cadre d’une enquête menée par la Division des investigations criminelles (DIC) sous la supervision du procureur Saliou Dicko. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs, actes contre-nature, pédophilie, viols répétés sur mineur, transmission volontaire du VIH, rébellion, mise en danger de la vie d’un fonctionnaire de police et blanchiment de capitaux.

L’enquête porte sur un réseau présumé de prostitution impliquant un mineur de 16 ans. Le mis en cause avait déjà tenté de fuir en se réfugiant en Gambie, avant d’être localisé grâce à la collaboration entre Interpol et la DIC, puis rapatrié à Dakar et placé sous mandat de dépôt.

« Mara milliardaire » avait profité d’un faux malaise de sa mère pour prendre la fuite alors que les policiers se présentaient à son domicile aux Almadies. Dans sa tentative de fuite, il aurait même foncé avec son véhicule sur un policier. L’agent aurait évité de justesse le pire.