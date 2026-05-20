Insécurité à Keur Mbaye Fall : Le cri de désespoir d’un quartier « abandonné »

A Keur Mbaye Fall, dans la Commune de Mbao, un homme de 38 ans a été retrouvé mort à son domicile ce mardi, victime d’un enlèvement suivi d’une exécution. Ce drame d’une violence rare vient s’inscrire dans une série noire qui frappe depuis plusieurs années cette localité de la banlieue dakaroise, aujourd’hui qui se sent « abandonnée » à elle-même sur le plan sécuritaire.

C’est son père qui a fait la macabre découverte, ce mardi après-midi. Moustapha Samb, gérant de quincaillerie âgé de 38 ans et domicilié non loin de l’arrêt Djouma Dji à Keur Mbaye Fall, a été retrouvé sans vie dans sa chambre. Selon les premiers témoignages recueillis sur place, il aurait été intercepté par ses agresseurs alors qu’il se trouvait dans sa boutique. Ces derniers l’auraient ensuite conduit jusqu’à son domicile, où il a été ligoté avant d’être tué de sang-froid.

La corpulence de la victime laisse supposer qu’au moins plusieurs individus ont participé à ce crime prémédité, ce qui renforce l’hypothèse d’une action coordonnée et organisée. Le mobile du meurtre demeure pour l’heure inconnu. Saisie de l’affaire, la gendarmerie de la Zone Franche Industrielle a ouvert une enquête, mais aucune arrestation n’a encore été signalée à ce stade.

Un quartier meurtri par une spirale de crimes

Ce meurtre brutal n’est malheureusement pas un cas isolé. Keur Mbaye Fall accumule depuis plusieurs années un lourd passif en matière de criminalité, faisant de cette localité de la commune de Mbao l’un des points noirs sécuritaires de cette partie de la banlieue.

En septembre 2023, une jeune élève d’une vingtaine d’années, K. Ndiaye, avait été sauvagement assassinée dans le salon de son domicile familial par son petit ami, surnommé « Papa moto », qui lui avait tranché la gorge après qu’elle avait demandé à mettre fin à leur relation. Quelques mois plus tard, en décembre 2025, c’est une femme qui perdait la vie, touchée mortellement d’une balle à la tête par son propre mari, vendeur de téléphones, qui prétendait lui montrer son pistolet.

Mais c’est sans doute l’affaire des deux enfants retrouvés dans une voiture bâchée en janvier 2024 qui a le plus bouleversé le quartier et la commune toute entière. Deux cousins, C. Fall (4 ans) et I. Dia (5 ans), avaient disparu pendant cinq jours avant d’être découverts dans un véhicule stationné devant le domicile d’un certain Lamine Badara Pouye, dit « Badou Pouye ». L’un des enfants était mort, les yeux arrachés. L’autre, retrouvé dans le coma, a survécu mais garde de graves séquelles. Après avoir été libéré faute de preuves et le dossier classé sans suite, le suspect a finalement été inculpé et placé sous mandat de dépôt en 2026 pour enlèvement de mineurs, séquestration et meurtre, à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile déposée par Me Issa Diaw.

La brigade de gendarmerie : inaugurée, vandalisée, abandonnée

Face à ce tableau sécuritaire alarmant, les habitants de Keur Mbaye Fall pointent du doigt une carence institutionnelle majeure : l’absence d’une brigade de gendarmerie fonctionnelle et opérationnelle sur leur territoire.

Keur Mbaye Fall avait pourtant été dotée d’une brigade de proximité inaugurée en juin 2020 par le général de brigade Haut-Commandant en second de la Gendarmerie nationale, en présence des autorités administratives et judiciaires. Cette brigade avait été présentée comme une réponse aux demandes de sécurité formulées par les populations. À l’époque, la nécessité de cette brigade était unanimement reconnue : les agresseurs et voleurs dictaient leur loi aux honnêtes citoyens de ce quartier densément peuplé de la région de Dakar.

Cependant, à peine un an après son inauguration, la brigade de gendarmerie de Keur Mbaye Fall a été attaquée lors des manifestations qui avaient secoué le pays en mars 2021, au moment où des violences émaillaient l’ensemble du territoire national. Depuis lors, cette structure ne fonctionne plus, privant les habitants d’un outil de sécurité de proximité indispensable.

Un impératif sécuritaire : rétablir une présence de la gendarmerie

Les populations de Keur Mbaye Fall, excédées et meurtries, réclament aujourd’hui avec insistance la réouverture et la remise en activité de leur brigade de gendarmerie. Pour eux, cette revendication n’est plus de l’ordre du souhaitable : c’est une urgence absolue.

La série de crimes qui frappe leur quartier (meurtres, enlèvements, féminicides, crimes contre des enfants) révèle l’ampleur du vide sécuritaire que la seule brigade territoriale de la Zone Franche Industrielle ne peut combler à elle seule, compte tenu de l’étendue du territoire à couvrir et de la densité de la population concernée.

Les habitants soulignent que le départ de la brigade de proximité a laissé le champ libre aux éléments criminels qui ont progressivement installé un sentiment d’impunité dans le quartier. Des crimes de plus en plus audacieux témoignent d’une bravoure criminelle que seule une présence sécuritaire forte et permanente peut contenir.

À l’heure où le Sénégal s’engage dans de profondes réformes de la gouvernance locale et sécuritaire, le cas de Keur Mbaye Fall interpelle directement les autorités étatiques, le Haut-Commandement de la Gendarmerie nationale et les élus de la commune de Mbao. Laisser une zone aussi peuplée de la banlieue dakaroise sans dispositif de gendarmerie de proximité adéquat, c’est exposer des milliers de familles à la violence et à l’arbitraire.

La réouverture de la brigade de gendarmerie de Keur Mbaye Fall n’est pas une faveur à accorder à une communauté. C’est une obligation républicaine, une dette de l’État envers des citoyens qui vivent dans la peur et pleurent leurs morts depuis trop longtemps, estiment les habitants de la localité.