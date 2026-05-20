« Le Quotidien », Thierno Lô, ancien ministre, Président du Conseil d’Administration de la Société Nationale de Gestion du Patrimoine du Train Express Régional (SEN TER)

Thierno Lô dans le viseur de la justice après ses propos sur Mary Teuw Niane

À la suite d’instructions du procureur de la République, la Sûreté urbaine de Dakar a lancé des investigations visant Thierno Lô, ancien ministre sous Abdoulaye Wade. D’après le quotidien L’Observateur, il lui est reproché des faits présumés de diffamation, de propagation de fausses informations et d’atteinte à une autorité assimilée aux prérogatives présidentielles.

L’affaire trouve son origine dans des propos tenus par Thierno Lô lors d’une émission télévisée. Il y affirmait que Mary Teuw Niane, ministre et directeur de cabinet du président Bassirou Diomaye Faye, aurait secrètement pris contact avec l’ex-chef de l’État Macky Sall pour l’appuyer dans sa candidature au poste de secrétaire général des Nations unies.

Ces déclarations, reprises sur les réseaux sociaux, ont provoqué la réaction immédiate de Mary Teuw Niane. Dans un communiqué daté du 1er mai 2026, il annonçait avoir mandaté son avocat, Me Khadim Kébé, pour déposer une plainte contre Thierno Lô, qu’il accuse de diffamation.

En conséquence, le parquet de Dakar a transmis un ordre d’enquête, entraînant la convocation de l’ancien ministre le mardi 19 mai devant les services de la Sûreté urbaine. Son audition n’a toutefois pas eu lieu, reportée en raison du décès d’un membre de sa famille.

Il convient de rappeler que Macky Sall s’est officiellement porté candidat pour succéder à Antonio Guterres à la tête de l’ONU. Cependant, les nouvelles autorités sénégalaises n’ont pas exprimé de soutien formel à cette démarche. Le président Diomaye Faye a même indiqué, dans une récente interview, avoir appris l’initiative de son prédécesseur par l’intermédiaire d’autres dirigeants africains, sans en avoir été informé directement.