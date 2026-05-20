Conseil consultatif des jeunes : Khady Diène Gaye rappelle l’interdiction du cumul des mandats

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a adressé une circulaire aux gouverneurs de région pour rappeler la règle stricte interdisant le cumul des mandats lors de l’installation des futurs membres du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal (CCJS).

Ce document précise qu’un conseiller titulaire élu dans une collectivité territoriale ne peut exercer simultanément un mandat de titulaire à un autre niveau de représentation. En cas d’incompatibilité, le siège est automatiquement attribué au suppléant désigné. Toutefois, la ministre souligne qu’un mandat de titulaire à un niveau inférieur n’est pas remis en cause par le fait d’être suppléant à un échelon supérieur.

Cette clarification intervient dans le prolongement du scrutin du 10 mai 2026, marqué par l’élection des jeunes conseillers en binômes paritaires (un garçon et une fille) dans toutes les communes du pays. Créé par décret présidentiel le 5 décembre 2025, le CCJS remplace l’ancien Conseil national de la jeunesse du Sénégal (CNJS) et se veut une plateforme d’implication directe des jeunes dans la gestion des affaires publiques.

L’installation officielle des membres est prévue pour le mois de juin prochain, marquant une nouvelle étape dans la participation citoyenne de la jeunesse sénégalaise.