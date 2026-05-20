Dialogue national : l’APR annonce son boycott

L’Alliance pour la République (APR), parti fondé par l’ancien président Macky Sall, a déclaré qu’elle ne prendra pas part aux consultations initiées par le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, prévues du 21 au 31 mai 2026.

Dans un communiqué, la formation politique critique le format retenu, qu’elle considère en rupture avec une « tradition de dialogue républicain, transparent et inclusif » instaurée depuis une décennie. L’APR accuse le président de mener une « opération de consultation ciblée » sans préciser les termes de référence.

Le parti souligne que l’exclusion de certains acteurs majeurs, notamment les partis et coalitions, soulève des interrogations sur les thèmes abordés, le calendrier et les finalités de ces rencontres. Selon l’APR, ce dispositif reste « en deçà des dispositions du décret de 2016 » qui avait consacré le 28 mai comme journée nationale du dialogue.

En conséquence, l’Alliance pour la République affirme sa position « claire et sans équivoque » : elle n’enverra aucun représentant à ces consultations.