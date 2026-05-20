Les nominations en Conseil des ministres du mercredi 20 mai 2026

Le Conseil des Ministres s’est tenu le mercredi 20 mai 2026, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président de la République.

AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Lieutenant-Colonel Biram Simon NDIAYE, Médecin-spécialiste en Santé publique, matricule de solde n° 412 922/D, précédemment Médecin-Chef du District sanitaire de Popenguine, est nommé Directeur régional de la Santé de Ziguinchor, en remplacement du Médecin Lieutenant-Colonel Youssouf TINE, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Ibou GUEYE, Médecin-spécialiste de Santé publique, matricule de solde 607 077/M, précédemment Médecin-Chef du District sanitaire de Saint-Louis, est nommé Directeur régional de la Santé de Kaffrine, poste vacant.

Marie Rose Khady Fatou FAYE, Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargée des Relations avec les Institutions, Porte-Parole du Gouvernement