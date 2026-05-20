Sénégal : Le Conseil des ministres ne se tiendra désormais qu’une semaine sur deux

Le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye réorganise le suivi de l’action gouvernementale. En fait, dans le cadre de la mise en œuvre de l’Agenda national de transformation, le président de la République a décidé d’instaurer des séances de revue des performances gouvernementales tous les quinze jours.

« Le Conseil des ministres ne se tiendra désormais qu’une semaine sur deux », laissant place à un nouveau mécanisme d’évaluation systématique de l’action publique, de l’échelon ministériel jusqu’aux collectivités territoriales. Une mesure annoncée lors du Conseil des ministres de ce mercredi 20 mai.

Le président a demandé à chaque membre du gouvernement d’évaluer les directeurs généraux et directeurs des entités placées sous sa responsabilité, tutelle ou contrôle. Le ministre de l’Intérieur est chargé du suivi des chefs de circonscription administrative, le ministre des Affaires étrangères de celui des chefs de mission diplomatique et consulaire.

Mieux, le chef de l’État a demandé également au ministre des Collectivités territoriales de réfléchir, avec les acteurs de la décentralisation, sur un dispositif pertinent d’évaluation des maires et présidents de conseil départemental.

Sur le plan budgétaire et immobilier, le président Diomaye Faye s’est félicité de l’achèvement des travaux de la troisième sphère ministérielle de Diamniadio, contribuant à la rationalisation des charges locatives de l’État.

Il a également demandé d’engager la phase finale de validation du DPBEP 2026-2028, en prélude au prochain débat d’orientation budgétaire, tout en veillant à l’optimisation des délais de passation des marchés publics et de bien préparer les conférences budgétaires en s’assurant de l’inscription des projets prioritaires.