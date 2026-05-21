Dialogue national…un impératif pour reconstruire le consensus au Sénégal

À l’occasion de la journée du Dialogue national, le président Bassirou Diomaye Faye inaugure un format inédit de consultations individuelles du 21 au 31 mai 2026. Alors que l’Exécutif cherche à bâtir un consensus pour surmonter les fractures politiques nées depuis 2021 et relancer le développement, le boycott annoncé de l’Alliance Pour la République (APR) met en lumière les défis méthodologiques et la quête d’inclusivité de ce processus.

Les projecteurs sont braqués sur le calendrier républicain alors que s’ouvre la semaine traditionnellement dédiée à la concertation nationale au Sénégal. C’est dans ce cadre que le chef de l’État a acté une rupture majeure dans l’organisation des échanges. Pour cette édition, les grandes assemblées publiques cèdent la place à des rencontres restreintes, un réajustement officiel que les autorités justifient par les spécificités du calendrier religieux actuel.

L’initiative présidentielle vise d’abord à réunir d’anciens Premiers ministres et ministres, en ciblant prioritairement les profils ayant géré les portefeuilles des finances et de la sécurité intérieure. Selon le communiqué du Conseil des ministres, l’objectif affiché est d’échanger sur la situation économique, sociale, sécuritaire et politique du pays. Le pouvoir exécutif réitère ainsi sa volonté de bâtir des consensus durables autour de solutions opérationnelles pour le développement national et le rayonnement du Sénégal.

Cependant, la méthode suscite déjà des divergences majeures au sein de la classe politique, illustrant la complexité de réunir tous les acteurs autour d’une même table. L’Alliance Pour la République (APR), parti de l’ancien président Macky Sall, a officiellement annoncé son refus de participer à ces consultations. La formation d’opposition qualifie la démarche d’exclusive, déplorant l’absence d’invitations formelles adressées aux partis politiques et aux coalitions constituées en tant qu’entités institutionnelles.

Au-delà des questions de forme, l’APR souligne également des griefs d’ordre juridique et méthodologique pour motiver son boycott. Le parti de l’opposition estime que le format actuel s’écarte des dispositions du décret de 2016 qui encadre l’organisation de la journée du dialogue national. Il pointe du doigt un manque de termes de référence clairs concernant l’agenda et les finalités réelles de ces discussions, ce qui pose, selon lui, un défi pour la transparence du processus.

Cette absence d’unanimité intervient dans un climat politique globalement marqué par de profondes lignes de fracture. Depuis l’année 2021, le Sénégal a traversé plusieurs cycles de tensions et de contestations qui ont durablement polarisé l’opinion publique et les états-majors politiques. Cette fragmentation socio-politique a souvent relégué au second plan les débats de fond sur les priorités structurelles, d’où l’appel récurrent de divers observateurs à une concertation nationale.

Pour de nombreux analystes de la scène publique, le rétablissement d’un espace de discussion reste un jalon indispensable pour stabiliser l’environnement macroéconomique et social. Les défis actuels, qu’ils soient liés à l’emploi des jeunes, à la gestion des ressources naturelles ou à la cherté de la vie, nécessitent une synergie des compétences. L’apaisement par le dialogue est ainsi perçu comme un levier pour redynamiser l’économie et attirer les investissements.

L’histoire politique du Sénégal montre que le dialogue républicain a souvent servi de mécanisme de régulation lors des périodes de transition ou de forte contestation. Trouver un terrain d’entente sur les règles du jeu électoral et les réformes institutionnelles permet généralement de restaurer la confiance entre les gouvernés et les institutions. C’est ce retour à une normalité prévisible qui est jugé nécessaire pour remettre sereinement le pays sur la trajectoire de l’émergence.

L’auto-exclusion d’une force d’opposition comme l’APR pose néanmoins la question de la représentativité finale des conclusions qui découleront de ces audiences. Pour que les solutions issues de ces réflexions soient pleinement opérationnelles et acceptées par tous, la participation de l’ensemble des sensibilités de la nation demeure un facteur clé de légitimité. Le défi pour l’Exécutif consistera donc à concilier sa nouvelle méthodologie avec les exigences d’inclusivité.

Alors que les premières audiences débutent ce jeudi, les regards restent tournés vers le palais présidentiel pour observer la participation effective des personnalités invitées. La seconde phase des consultations, qui doit inclure les notabilités et les représentants des forces vives, déterminera si cette formule hybride parviendra à jeter les bases d’un consensus élargi, essentiel pour la stabilité durable du pays.

La rédaction de Xibaaru